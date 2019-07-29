Улан-Батор, 29 июля 2019, 15:43 — REGNUM

Спикер парламента Турции Мустафа Сентоп приветствовал прочные партнерские отношения между своей страной и Монголией, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Выступая на межпарламентской встрече в столице Монголии, городе Улан-Батор, дипломат охарактеризовал двусторонние связи между государствами как отличные.

«Мы отмечаем 50-летие установления дипломатических отношений, основанных на дружбе, которая продолжалась на протяжении тысячелетия. Благодаря этому мы преодолеваем многие трудности»
Мустафа Сентоп

Напомним, Турция ведет активную политику в Восточной Азии, партнерским отношениям и расширению сфер влияния способствует то, что Анкара оказывает, помимо всего прочего, гуманитарную поддержку нуждающимся государствам.

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