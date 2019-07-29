Улан-Батор, 29 июля 2019, 15:43 — REGNUM
Спикер парламента Турции Мустафа Сентоп приветствовал прочные партнерские отношения между своей страной и Монголией, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Выступая на межпарламентской встрече в столице Монголии, городе Улан-Батор, дипломат охарактеризовал двусторонние связи между государствами как отличные.
Напомним, Турция ведет активную политику в Восточной Азии, партнерским отношениям и расширению сфер влияния способствует то, что Анкара оказывает, помимо всего прочего, гуманитарную поддержку нуждающимся государствам.
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