Лампедуза , Италия, , 15:32 — REGNUM

Операция по доставке в Италию группы нелегальных мигрантов на корабле Sea Watch была осуществлена при поддержке правительства Ангелы Меркель, написала на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Она процитировала заявление одного из бывших руководителей спецслужб Германии Ганса-Георга Маассена, по словам которого, операция с кораблем, принадлежащим неправительственной организации из Германии, была организована немецким общественным телеканалом Ard, который контролируется правительством страны.

Целью было добиться громкого инцидента с участием мигрантов, а также добиться, чтобы власти Италии вновь открыли для них порты своей страны, считает Мелони. По ее мнению, правительство должно потребовать объяснений от Германии.

Сообщение Маасена в Twitter, на которое ссылалась Мелони, позже было удалено, однако он подтвердил журналистам, что действительно размещал его.

Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 в нарушение итальянских законов и приказов береговых служб доставил в Италию группу из 40 нелегальных мигрантов. Итальянские власти арестовали корабль и рассматривают вопрос о штрафе в отношении перевозчика, однако не стали брать под стражу капитана корабля Каролу Ракете. Это последнее решение было оспорено прокуратурой.

В поддержку перевозчиков мигрантов выступили некоторые европейские политики, в частности, городской совет Парижа и совет Барселоны. О намерении пригласить Ракете выступить в Европарламенте сообщили несколько депутатов. Сторонники итальянского правительства считают эту позицию «лицемерием», по их оценке, власти тех же стран не стремятся принимать у себя нелегальных мигрантов, зато готовы «награждать» тех, кто везет мигрантов в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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