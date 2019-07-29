Москва, , 15:31 — REGNUM

Новость о том, что «осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник», некоторыми СМИ искажается. По такому заголовку можно подумать, что фигурант был осужден именно потому, что раскрыл коррупцию, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Хотя он лишь один из осужденных по крупному антикоррупционному процессу, в ходе которого дал показания против своих подельников. Причем дал их уже после того, как сам попал под следствие. До этого никакого стремления раскрывать коррупционные схемы данный чиновник не проявлял», — пояснил эксперт.

Многочисленные в последнее время крупные антикоррупционные процессы свидетельствуют не о масштабах и уровнях коррупции в стране, а о том, что с подобными схемами, наконец, начали бороться. Это нельзя не приветствовать.

«Хотя, как показывает китайский, да и советский опыт, полностью победить коррупцию одними карательными мерами не получается, даже если методы включают высшую меру наказания. А вот сдерживать и ограничивать, в том числе и периодически перетряхивая аппарат, можно», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник ФСБ, бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима.

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