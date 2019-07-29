Москва, 29 июля 2019, 15:31 — REGNUM
Новость о том, что «осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник», некоторыми СМИ искажается. По такому заголовку можно подумать, что фигурант был осужден именно потому, что раскрыл коррупцию, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Многочисленные в последнее время крупные антикоррупционные процессы свидетельствуют не о масштабах и уровнях коррупции в стране, а о том, что с подобными схемами, наконец, начали бороться. Это нельзя не приветствовать.
Как сообщало ИА REGNUM, полковник ФСБ, бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима.
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