Киев, , 15:31 — REGNUM

Новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур.

Олег Шамшур Gov.ua

Об этом сегодня, 29 июля, сообщают сразу несколько украинских СМИ — в частности, «Европейская правда» и «ВВС News Украина».

Отмечается, что Шамшур сейчас возглавляет украинское дипломатическое представительство во Франции, а прямо в настоящий момент находится в Киеве.

Шамшур — кадровый дипломат, и он уже возглавлял посольство Украины в США при президенте Викторе Ющенко — в 2005—2010 гг.

Также Ющенко был намерен сделать Шамшура главой МИД Украины, но в 2009 г. не сумел убедить Верховную раду проголосовать за эту кандидатуру. В итоге тогда пост главы МИД Украины как компромиссная фигура занял Петр Порошенко.

«Офис президента Зеленского рассматривает нескольких кандидатов на должность посла в США. По одной информации, некоторые из них отказались ехать в Вашингтон, по другой — их не согласовали Штаты. Поэтому процесс затянулся», — отмечает ВВС.

Официальных комментариев по поводу этого назначения в настоящий момент нет.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста посла Украины в США Валерия Чалого, назначенного на этот пост в 2014 г. президентом Порошенко.

Чалый рассказал прессе, что с определенного момента посольство Украины в Вашингтоне прекратило заниматься содержательным наполнением планируемого визита Зеленского в США, хотя это предусмотрено законодательством.

«Мы помогали организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности, секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента. Посольство выполняет все поручения, но очевидно, что вопрос о содержании визита надо ставить теперь офису президента», — заявил Чалый.

Дата встречи Зеленского с Трампом, о которой так много сейчас говорят в Киеве, пока еще не определена.