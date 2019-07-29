Вашингтон, , 15:29 — REGNUM

Демократы любят говорить о вмешательстве России в выборы больше всего на свете. Глава США Дональд Трамп ненавидит эту тему больше, чем любую другую. Что объединяет обе стороны, так это то, что ни одна из них не воспринимает угрозу всерьез. А должны, пишет издание The Washington Examiner 29 июля.

Редакционная статья под названием «Российское вмешательство надо расценивать как угрозу, а не как политический футбол» обсуждает доклад, который только что опубликовал сенатский комитет по разведке, «раскрывающий российские усилия по вмешательству в наши выборы гораздо более широко, чем мы знали ранее».

The Washington Examiner «В Иллинойсе, например, русские дошли до того, что они могли бы изменить списки избирателей штата, но, по-видимому, этого не сделали. Нервирует, что они, несомненно, попытаются снова. А учитывая противоречивость нынешней политики, последнее, что нам нужно, это президентские выборы, запятнанные иностранным хакерством».

Ответ на этот вопрос, полагает издание, должен быть серьезным, однако Трамп попросту «отмахнулся» от него — видимо, опасаясь повышения влияния демократов, которые хотят дискредитировать его победу на выборах. Зря:

The Washington Examiner «Конечно, критики Трампа хотят сказать, что он украл выборы. Конечно, они используют факт российского вмешательства для продвижения этого утверждения. Но их история ложна: нет никаких доказательств того, что русские изменили какие-либо голоса или подделали какие-либо подсчеты голосов. Трамп является президентом США. Он должен быть выше беспокойства о своих недоброжелателях. Он должен поставить интересы национальной безопасности выше восприятия и своего собственного эго, и он должен решительно реагировать на действия, выявленные в этом докладе Сената».

Для этого Трамп должен выразить недовольно президенту России Владимиру Путину и должен поддержать американскую разведку «в их усилиях по обнаружению и пресечению российских усилий в 2020 году».

The Washington Examiner «Демократы хотят использовать «Россию» как предлог для проигрыша на выборах. По этой причине Трамп отрицает, что есть проблема. Обе стороны должны вырасти и противостоять общему врагу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что не существует причин, по которым США не должны ладить с Россией. Комментируя выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, а также демократов, обвиняющих Россию во вмешательстве в выборы, Трамп напомним, что расследование длилось два года и закончилось позорным отсутствием доказательств.