Вашингтон, 29 июля 2019, 15:29 — REGNUM
Демократы любят говорить о вмешательстве России в выборы больше всего на свете. Глава США Дональд Трамп ненавидит эту тему больше, чем любую другую. Что объединяет обе стороны, так это то, что ни одна из них не воспринимает угрозу всерьез. А должны, пишет издание The Washington Examiner 29 июля.
Редакционная статья под названием «Российское вмешательство надо расценивать как угрозу, а не как политический футбол» обсуждает доклад, который только что опубликовал сенатский комитет по разведке, «раскрывающий российские усилия по вмешательству в наши выборы гораздо более широко, чем мы знали ранее».
Ответ на этот вопрос, полагает издание, должен быть серьезным, однако Трамп попросту «отмахнулся» от него — видимо, опасаясь повышения влияния демократов, которые хотят дискредитировать его победу на выборах. Зря:
Для этого Трамп должен выразить недовольно президенту России Владимиру Путину и должен поддержать американскую разведку «в их усилиях по обнаружению и пресечению российских усилий в 2020 году».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что не существует причин, по которым США не должны ладить с Россией. Комментируя выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, а также демократов, обвиняющих Россию во вмешательстве в выборы, Трамп напомним, что расследование длилось два года и закончилось позорным отсутствием доказательств.