Сеул, , 15:22 — REGNUM

Работы по восстановлению судового регистратора данных рейса (VDR) южнокорейского судна Stella Daisy, затонувшего два года назад, официально завершены. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству Южной Кореи.

По их словам, британские специалисты смогли восстановить 7% данных одного из двух чипов VDR. Со второго чипа извлечь данные не удалось. Известно, что южнокорейские власти смогли получить записи «черного ящика» корабля 26 июля.

Напомним, что поиском южнокорейского судна занималась американская компания по исследованию морского дна и океана Ocean Infinity. За девять дней, начиная с 14 февраля 2019 года американская компания подняла со дна Атлантического океана капсулу судового регистратора данных рейса, человеческие останки, обломки корпуса.

«Судно Stella Daisy оборудовано двумя регистраторами данных рейса. Правительство должно провести еще одну поисковую операцию и найти VDR», — сообщили представители комитета по общественным связям.

«Мы не знаем на сколько повреждены чипы судового регистратора данных рейса. Однако мы ведем переговоры с представителями министерства иностранных дел и министерства стратегии и финансов о второй поисковой операции», — сообщили представители министерства по морским делам и рыболовству.

Напомним, что балкер Stella Daisy, перевозивший железную рубу из Бразилии в Китай, затонул 31 марта 2017 года в Южной Атлантике, в 350 морских милях северо-западнее архипелага Тристан-да-Кунья.