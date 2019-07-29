Вашингтон, , 15:48 — REGNUM

Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс совершил поездку в Онтариов сопровождении больных диабетом, чтобы купить инсулин, который стоит в Канаде значительно дешевле, чем в США. Об этом сообщает 28 июля CBC. Целью поездки было привлечение широкого внимания к ценам на лекарства.

Стоимость флакона инсулина составляет около $340 в США, тогда как в Канаде — около $30. Ранее репортажи о пациентах, которые умирают от нехватки инсулина, подняли дискуссию о том, как в США снижать цены на жизненно важные препараты. По мнению Сандерса, правительство должно устанавливать цены на лекарства, ориентируясь на средние цены в шести других странах, включая Канаду.

Сообщается, что Белый дом готовит исполнительный приказ о ценах на лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Джен Шаковски заявила, что известны имена людей, которые умерли, потому что не могли получить инсулин. Она напомнила историю молодого человека, который пытался контролировать инсулин самостоятельно, потому что не мог купить лекарства, и умер. По ее словам, аморально высокие цены на лекарства вызывают удивление, как главы фармацевтических компаний могут спокойно спать по ночам.