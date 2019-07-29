Сухум, , 15:06 — REGNUM

Парламент Абхазии внес изменения в закон о выборах президента. Теперь в бюллетенях не будут содержаться биографические данные кандидатов.

Постоянный представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба заявил, что предложение убрать из бюллетеней биографические данные кандидатов высказал Центризберком Абхазии, обратившийся по этому поводу в Народное собрание. Представители центральной избирательной комиссии отметили, что биографические данные перегружают бюллетень информацией. Одновременно в условиях ближайших выборов при наличии значительного количества кандидатов поместить эту информацию на двух языках на бюллетене практически невозможно.

Теперь бюллетени будут лишены этой информации. При этом в каждом избирательном участке ЦИК изготовит и вывесит по установленной единой форме информационные материалы, в которых будут приведены биографические данные как кандидатов в президенты, так и кандидатов в вице-президенты».

Выборы президента в Абхазии состоятся 25 августа.