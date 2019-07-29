Севастополь, , 15:04 — REGNUM

Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев призвал врио губернатора Севастополя ликвидировать проблемы ФЦП Севастополя, накопившиеся за время работы его предшественника. Об этом он заявил 29 июля на совещании, посвящённом вопросам срыва сроков реализации.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Очень медленно всё разворачивается. Эти упущения и проблемы, которые накопились в управленческой сфере, надо решить. Надеюсь, это получится у вас», — отметил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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