Милан, Италия, , 15:00 — REGNUM

Бывший глава аппарата правительства Италии Сандро Годзи в ближайшие дни получит пост в правительстве Франции, он будет отвечать за взаимодействие с Евросоюзом, передает Affari Italiani в понедельник, 29 июля.

Годзи работал в итальянском правительстве с 2014 по 2018 год, возглавляя его аппарат в период, когда пост премьер-министра занимали Маттео Ренци и Паоло Джентилони. В Италии в его обязанности также входило взаимодействие со структурами ЕС.

В 2018 году Годзи не смог избираться в парламент Италии по списку либеральной Демократической партии, а в 2019 году баллотировался в Европарламент уже во Франции — по спискам партии президента страны Эммануэля Макрона.

Предполагается, что назначение Годзи на нынешний пост будет временным, на период формирования нового состава Еврокомиссии. После октября 2019 года, когда британская делегация покинет Европарламент и их места будут перераспределены, Годзи перейдет на работу в парламент ЕС.