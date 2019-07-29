Севастополь, , 14:56 — REGNUM

Строительство новой инфекционной больницы в Севастополе запланировано на месте старой, чтобы не причинять неудобства пациентам, однако позже медучреждение придётся переместить в другое место. Об этом 29 июля заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«В городе формируется медицинский кластер и разместить новую больницу логичнее будет там. Старая больница продолжит работу на период строительства», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство больницы должно начаться в сентябре 2019 года. Максимальная стоимость контракта — 2,26 млрд рублей.

Подробности: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно

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