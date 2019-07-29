Севастополь, 29 июля 2019, 14:56 — REGNUM
Строительство новой инфекционной больницы в Севастополе запланировано на месте старой, чтобы не причинять неудобства пациентам, однако позже медучреждение придётся переместить в другое место. Об этом 29 июля заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«В городе формируется медицинский кластер и разместить новую больницу логичнее будет там. Старая больница продолжит работу на период строительства», — отметил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство больницы должно начаться в сентябре 2019 года. Максимальная стоимость контракта — 2,26 млрд рублей.
Подробности: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно
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