Севастополь, , 14:52 — REGNUM

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев поддержал идею строительства новой инфекционной больницы в Севастополе. Об этом он заявил 29 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

«Все аргументы, которые вы озвучили, выглядят вполне убедительно, прошу подготовить бумаги и доложить мне. Если физически возможно в кластере её разместить, то идея хорошая», — отметил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, весной президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться, почему задерживается строительство учреждений здравоохранения в районе Херсонеса — нового онкодиспансера, «скорой помощи» и инфекционной больницы. Позже член Совета Федерации Ольга Тимофеева сообщила, что строительство медучреждений под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место.

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