Киев, , 15:00 — REGNUM

По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США. Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».

Бывший дипломат подчеркнул, что Киеву нужно было получить возможность прямых закупок вооружений. И в первую очередь в Соединённых Штатах.

Чалый отметил, что поставки из США шли «благодаря доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году».

Он также добавил, что украинская сторона надеется в 2019 году закупить крупную партию американского летального оборонительного оружия.

Напомним, 12 июля начальник штаба армии США Марк Милли написал в письме к Конгрессу США, что прежде чем продолжать усиливать обороноспособность Украины, следует оценить, насколько эффективно она использует ранее поставленное оружие.

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