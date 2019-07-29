Москва, , 14:44 — REGNUM

В составе Вооруженных сил России вновь появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, заявил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

По его словам, в 2019 году в российской армии был сформирован собственный ремонтный батальон, что долнжо повысить технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях.

Кроме того, в армии недавно появился свой инженерный полк, который уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, позволяющий за один час развернуть 250-метровый мост через реку, рассказал Колотовкин в интервью «Красной звезде».

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве. Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восстанавливать неисправную и поврежденную технику в полевых условиях будут новые воинские части. Специальные ремонтно-эвакуационные полки оснастят подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами. Благодаря новой системе, любую технику можно будет оперативно восстановить на месте.

По словам экспертов, современная армия нуждается в мощной независимой структуре для эвакуации и оперативного ремонта боевых машин.