Париж, , 14:50 — REGNUM

Министерство иностранных дел Франции осудило нападения в штате Борно (Нигерия), в результате которых погибло много людей и несколько человек получили ранения, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция передает свои соболезнования семьям погибших и подтверждает свою солидарность со странами бассейна озера Чад в их усилиях по борьбе с терроризмом и стабилизации региона», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля боевики радикальной исламистской организации в Нигерии атаковали похоронную процессию в штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей.

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