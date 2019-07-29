Рим, , 14:41 — REGNUM

Вице-премьер Италии, глава одной из двух правящих партий — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо предложил проверить получение и расходование средств политическими партиями в последние 20 лет, передает информагентство ANSA в понедельник, 29 июля.

Ди Майо отметил, что представители второй правящей партии, «Лиги», предложили проверить финансирование партий за период работы двух предыдущих составов парламента, но в «Движении» считают, что этот срок нужно увеличить.

Дискуссия о проверке финансирования политических партий в Италии возобновилась после появления в ряде СМИ сообщений о том, что соратники лидера «Лиги» вице-премьера Маттео Сальвини якобы проводили в Москве переговоры о получении средств для работы партии.

Сальвини назвал эти сообщения «фантазиями» и отметил, что «Лига» никогда не получала средств из-за рубежа и готова к проверке своих счетов.

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