Ереван, , 14:37 — REGNUM

27 и 28 июля ВС Азербайджана предприняли провокационные действия с привлечением снайперов на северо-восточном участке государственной границы Армении, в результате которых был убит военнослужащий ВС Армении Арман Булгадарян и ранены двое военнослужащих․ Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян․

В заявлении также говорится:

«Умышленные и провокационные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречат взятым на себя обязательствам по сохранению и укреплению режима прекращения огня, которые были зафиксированы в последнее время на уровне глав двух стран в ходе венского саммита 29 марта этого года․

Они игнорируют также заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 20 июня, в котором содержится призыв к сторонам строго соблюдать обязательства по соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий с использованием снайперов на линии соприкосновения и на государственной границе․

Мы строго осуждаем эти провокации, приводящие к человеческим жертвам, которые сопровождаются отказом Азербайджана в осуществлении мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня․

Эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону"․

Следует отметить, что Азербайджан стал активно привлекать снайперов на армяно-азербайджанской границе после того, как секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в 2020 году начнётся строительство третьей дороги между Арменией и Азербайджаном. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление Григоряна, заявив, что таким образом «Ереван намерен закрепить статус-кво, подорвать мирное урегулирование конфликта путем переговоров и «аннексировать оккупированные территории Азербайджана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хотя секретарь Совета безопасности сообщил, что соответствующее решение о строительстве дороги уже принято и финансовые средства также имеются, в министерстве территориального развития и инфраструктур Армении сообщили, что проект пока находится на стадии идеи и они не могут сообщить каких-либо деталей.

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