Вашингтон, , 14:40 — REGNUM

Политические протесты в Грузии является признаком расцвета демократии в стране. Об этом пишет научный сотрудник Центра внешней политики фонда Эллисона Алексис Мрачек в своей статье «Не обманывайтесь хаосом в Грузии» для издания The National Interest.

Автор напоминает о событиях, которые привели к активизации радикалов в Грузии с конца июня 2019 года. При этом Мрачек не скрывает своих симпатий к протестующим активистам. Автор особо выделяет развитие протестов и демонстраций ЛГБТ-движения в Грузии.

Алексис Мрачек напоминает историю развития независимой Грузии с 1991 года и приходит к выводу, что страна прошла долгий путь по пути экономических и политических реформ, и в будущем развитие будет продолжаться.

«Грузинский народ обеспокоен судьбой своей страны и хочет, чтобы она двигалась в правильном направлении. История и текущие события доказывают, что она уже делает это», — заключает Мрачек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на протяжении месяца продолжаются массовые акции протеста, поводом для которых стала провокация оппозиции 20 июня 2019 года. В этот день депутат Государственный думы России от КПРФ Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи в кресле спикера парламента. Это возмутило грузинскую оппозицию и привело к несанкционированным митингам.

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