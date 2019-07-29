Кейптаун, , 14:28 — REGNUM

Граждане ЮАР ждут решения земельного вопроса, будущее страны в значительной степени зависит от того, как будет проведена земельная реформа, заявил в понедельник, 29 июля, эксперт Российского института стратегических исследований Алексей Андреев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас 72% обрабатываемой земли находится в руках «белого меньшинства», на землях таких крупных землевладельцев, как правило, работают чернокожие батраки, а закон 1913 года, по которому чернокожим запрещена покупка земель у белых, не отменен, отметил эксперт. Специально созданная парламентская комиссия должна предложить поправки в конституцию.

«При радикальном варианте, если реформа коснётся не только крупных землевладельцев, но и реальных белых фермеров, возможна массовая миграция белых из страны. Если же стороны придут к компромиссу, реформа станет одной из наиболее удачных в ЮАР со времён крушения режима апартеида», — считает Андреев.

Сейчас в ЮАР уровень безработицы молодежи достигает 50%, одновременно с этим на рынке труда много трудовых мигрантов, поскольку богатые землевладельцы предпочитают нанимать их и платить меньше, отметил эксперт. При этом в ЮАР жилищный вопрос тесно связан с земельным: многие граждане хотят получить землю не для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, а чтобы построить на ней жильё.

Перераспределения земли не может не произойти — именно этого с 1994 года требует чёрное большинство, и смягчённый вариант земельной реформы будет благом для страны, добавил Андреев.