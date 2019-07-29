Вашингтон, , 14:16 — REGNUM

После установленного в прошлом месяце рекорда, когда 23% граждан США отметили миграцию как самую главную в их стране проблему, в июле планка поднялась вновь: теперь это мнение разделяют 27%. Об этом сообщает социологический центр Gallup на основании данных собственного опроса.

Замерять отношение граждан США к проблеме миграции Gallup начал в 1993 году, когда главной ее считали порядка 6%. Фонд отмечает, что мало какие проблемы вообще когда-либо достигали отметки в 27% за всю историю наблюдений с 1939 года. За последние 5 лет только пять тем достигали такого уровня важности, включая экономику в целом, безработицу, ситуацию в Ираке, терроризм и госуправление.

Второй важнейшей для страны проблемой опрошенные назвали слабость государственного управления (23%), за ней с большим отрывом следуют: расизм и здравоохранение (по 7%), климатические сложности и объединение страны (по 4%), экономика в целом, бедность/голод/бездомность, падение нравов, образование, неуважение друг к другу (по 3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти США и Мексики подписали соглашение, которое заморозило введение таможенных пошлин со стороны Вашингтона. Мексика обязалась принять меры по препятствованию миграции центральноамериканцев в США. За полтора месяца с момента достижения соглашения между США и Мексикой миграция в Штаты по мексиканской территории сократилась на 36,2%.