Москва, , 14:40 — REGNUM

Между собой жители Донбасса называют президента Украины Владимира Зеленского «клоуном». Об этом при помощи телемоста сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель народной республики отметил, что таким прозвищем нового украинского лидера называют жители той части Донбасса, которая находится под контролем украинских боевиков.

«Сейчас ситуация, можно сказать, у нас нормализовалась. Как дальше будет ситуация развиваться, видно будет по тому, какая партия — войны или мира — будет побеждать. Кстати, те люди, которые живут в той части Донбасса, которую контролирует украинская армия, нынешнего президента называют «клоуном», — сообщил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что привычка Зеленского радовать публику мешает ему полноценно управлять государством.

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