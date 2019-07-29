Чебоксары, , 14:04 — REGNUM

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал ситуацию в связи с арестом 20-летнего сына после аварии в Моргаушском районе Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос был поднят журналистами сегодня, 29 июля, на планёрке в мэрии. Сити-менеджер был предельно откровенен, подчеркнув, что «бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

В ходе планёрки Алексея Ладыкова один из журналистов попросил дать «оценку дорожно-транспортному происшествию, которое инкриминируется» сыну градоначальника. Примечательно, что журналистам (да и вообще гостям) на планёрке слова не дают — это, пожалуй, единственное исключение за последние годы.

Отвечая на вопрос, сити-менеджер выделил «две составляющие»: что он как глава администрации — «явление временное», но всегда останется «отцом своего сына». Он открыто признал, что родителям «сложно объективно» оценивать поступки детей, особенно «если кажется, что взрослый сын всё делает назло и вопреки».

«Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — был откровенен Алексей Ладыков.

Говоря о ДТП, он подчеркнул, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

Как сообщало ИА REGNUM , авария произошла 22 июля на федеральной трассе возле деревни Калмыково в Моргаушском районе: водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, столкнулся с УАЗ-3909, в результате удара обе машины вылетели в кювет. В больницу с ранениями были доставлены водитель и пассажир УАЗа, водитель иномарки скрылся. По данному факту расследуются уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

26 июля в Чебоксарах решением суда был взят под арест 20-летний сын Алексея Ладыкова, который может быть причастен к резонансному ДТП.

Отметим, что это первое ДТП с участием сына градоначальника. В 2016 году, в 17-летнем возрасте, он стал участником аварии, но тогда никто не пострадал и после публичных извинений интерес общественности к делу упал. В центре внимания парень оказался в очередной раз в 2019 году за нападение на полицейского и побои: в мае калининский районный суд Чебоксар назначил ему один год четыре месяца условного лишения свободы.

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