Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM

Экс-идеолог мэрии Екатеринбурга, бывший вице-мэр Сергей Тушин получил новую должность в вузе. Об этом сообщается на сайте университета.

Экс-чиновник стал заместителем проректора по международным связям. Теперь Тушину придётся отвечать за взаимодействие с международными партнёрами, адаптацию студентов-иностранцев и другие сферы, находящиеся в ведении проректората.

Напомним, в октябре 2018 года работавшего долгое время в мэрии Тушина уволил новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Через два месяца после этого экс-чиновник возглавил «Центр профилактики экстремизма» в УрФУ. До Тушина структуры с таким названием в вузе не существовало.

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