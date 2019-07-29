Вашингтон, 29 июля 2019, 14:08 — REGNUM
Твиты президента США Дональда Трампа, которые он написал в течение минувших выходных, вызвала резко негативную реакцию со стороны американского политикума. О прекращении своей подписки на твиттер Трампа объявил сенатор Крис Мерфи:
Сообщение Мерфи набрало более 180 тысяч «лайков», а том числе от актрисы Алиссы Милано («Зачарованные»), которая сказала, что никогда и не подписывалась на Трампа. Широкий резонанс вызвала субботняя серия твитов Трампа, направленная против конгрессмена от округа Балтимор Элайджи Каннингса: его обвинили в расизме и в презрении к городам и жителям собственной страны.
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