Вашингтон, , 14:08 — REGNUM

Твиты президента США Дональда Трампа, которые он написал в течение минувших выходных, вызвала резко негативную реакцию со стороны американского политикума. О прекращении своей подписки на твиттер Трампа объявил сенатор Крис Мерфи:

Крис Мерфи «Я отписываюсь от президента США в Twitter, потому что его лента — самая ненавистническая, расисткая и уничижительная из всех более 200 лент, которые я читаю. Я постоянно уничтожаю свой день на ее чтение. Так что я просто прекращаю это. Не верю, что только что это написал».

Сообщение Мерфи набрало более 180 тысяч «лайков», а том числе от актрисы Алиссы Милано («Зачарованные»), которая сказала, что никогда и не подписывалась на Трампа. Широкий резонанс вызвала субботняя серия твитов Трампа, направленная против конгрессмена от округа Балтимор Элайджи Каннингса: его обвинили в расизме и в презрении к городам и жителям собственной страны.

Читайте также: Baltimore Sun назвало Трампа «полезным идиотом Путина»