Каспийск, Дагестан, , 14:08 — REGNUM

Свыше 500 морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне участка морского побережья на полигоне Аданак в Дагестане. В учении также было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие высадились в горной местности, оборудовали оборонительные позиции и выполнили противодесантную оборону участка побережья. Последнее включило установку системы минно-взрывных заграждений прибрежной полосы для недопущения высадки морского десанта вероятного противника.

Пехотинцы провели бой с десантом условного противника, в ходе которого отработали стрельбу из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевой техники. Военнослужащие также совершили марш в назначенный район на бронетранспортерах, преодолели участок условно зараженной местности. Инженерно-саперные подразделения, используя установки разминирования, обеспечили проход в минно-взрывном заграждении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Дагестане и Астраханской области состоялась проверка боевой готовности Каспийской флотилии с участием более 1,5 тыс. военнослужащих. В условиях, максимально приближенных к боевым, пехотинцы совершили марш на полигон, а экипажи кораблей отработали задачи по организации противовоздушной обороны и борьбы за живучесть кораблей.