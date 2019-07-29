Киев, , 13:51 — REGNUM

Та фракция в Верховной раде, которая захочет отменить 9 мая как праздник Победы, не получит поддержки со стороны избранного в ходе досрочных выборов в украинский парламент депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа», блогера Максима Бужанского. Новоиспеченный политик заявил, что проголосует «против» такой инициативы.

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«Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?». Пусть не празднуют, горюют», — сказал Бужанский в интервью «Страна.ua».

Что касается идеи оставить в официальном календаре только День памяти и примирения, который отмечают 8 мая, то, по словам блогера, пока ни один человек не ответил на вопрос, кто и с кем решил примиряться.

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«Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире, — констатировал политик. — Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая и перенести его на 8 мая, при этом изменив название праздника. Согласно тексту проекта документа, который он внёс на рассмотрение парламента страны, предлагается праздничный нерабочий «День победы над нацизмом» перенести на 8 мая с новым названием — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения». Свою позицию депутат объяснил тем, что на Украине не рассматривают события Второй мировой войны как отдельную победу Советской армии над войсками вермахта в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

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