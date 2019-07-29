Сингапур, , 14:23 — REGNUM

Младший брат премьер-министра Сингапура Ли Сянь Ян сообщил, что правящая Народная партия действий (PAP), возглавляемая его старшим братом Ли Сянь Луном и основанная его отцом Ли Куан Ю, «потеряла свой путь». Об этом 29 июля он написал на странице в соцсети Facebook.

«Я искренне поддерживаю принципы и ценности сингапурской Партии прогресса, — написал Сянь Ян. — Сегодняшняя PAP больше не PAP моего отца. Она сбилась с пути».

По данным журналистов телеканала CNN, премьер-министр Сингапура является одним из самых высокооплачиваемых мировых лидеров. Он зарабатывает в четыре раза больше, чем президент США. В год Ли Сян Лун зарабатывает € 1 571 845.