Южно-Сахалинск, 29 июля 2019, 13:27 — REGNUM
Главная тема для расследования состоит не в том, почему один из китайских пользователей Сети предъявил претензию на Сахалин, а в том, зачем главный официоз России транслирует эти маргинальные претензии, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 29 июля, комментируя сообщения о высказывании одного из журналистов портала Sohu.
Ранее РИА Новости сообщили, что китайский журналист заявил: «Пекин сожалеет об утрате Сахалина», поскольку остров «богат природными ресурсами», в частности, нефтью. В статье также упомянуто, что Сахалин был передан Китаем Российской империи в середине XIX века и что после русско-японской войны южная часть острова «отошла к Японии» и вернулась в состав России (СССР) после Второй мировой войны.