Москва, , 13:24 — REGNUM

Американское военное издание Military Watch проанализировало, как поставка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» повлияла на укрепление обороноспособности Китая. По мнению издания, развёртывание Китаем комплексов С-400 на восточном побережье страны позволяет ему полностью контролировать Тайваньский пролив и сам остров Тайвань. Радиус поражения гиперзвуковых ракет экстремальной дальности 40Н6Е системы С-400, который составляет 400 километров, даёт возможность эффективно приземлить все самолеты тайваньских ВВС.

Китай в настоящее время располагает одним полковым комплектом С-400. На днях Россия начала поставку второго полкового комплекта в КНР. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Американские эксперты отмечают большую дальность обнаружения целей, высокую мобильность и живучесть С-400, а также его способность поражать до 80 целей одновременно. Также издание отмечает наличие более десяти различных марок ракет для ЗРК С-400, позволяющих уничтожать разные типы целей.

Эксперты из США считают, что с учётом более ограниченных возможностей китайских зенитно-ракетных комплексов HQ-9B по сравнению с российскими С-400 и С-300В4 КНР в обозримом будущем будет по-прежнему полагаться на российские платформы ПВО и ПРО. Издание предположило, что Пекин может стать первым покупателем новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», способной поражать цели на дальности до 600 километров, в том числе американские самолеты системы AWACS и космические спутники.