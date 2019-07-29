Москва, , 13:20 — REGNUM

Находящиеся в Сирии американские частные военные компании (ЧВК) «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье». Такое заявление сегодня, 29 июля, выступая на брифинге в Минобороны РФ сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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Он уточнил, что на этих объектах в последнее время активно наращивается численность сотрудников американских ЧВК, которых на сегодня в арабской республике насчитывается более 3,5 тыс. человек.

«Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак», расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти», — уточнил Рудской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что международная коалиция, возглавляемая США, умышленно обстреливает нефтяные скважины в САР. Делается это для того, чтобы правительство арабской республики не могло ими пользоваться.

По оценкам экспертов, для восстановления сильно пострадавшей в результате военных действий сирийской нефтяной отрасли потребуется несколько сотен миллионов долларов.