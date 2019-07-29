Киев, , 13:16 — REGNUM

Экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов проинформировал на своей странице в Фейсбуке о том, что перерегистрировал свой бизнес и теперь будет платить налоги в бюджет Украины.

Братья Кличко (cc) maidan.org.ua

«Друзья, после возвращения домой я пообещал перенести в Украину свой юридический бизнес и платить налоги в Украине. Информирую, что в этом месяце мой персональный доход, с которого в бюджет перечислены налоги, составил 1,9 млн гривен. С половины этой суммы уплачен пятипроцентный налог (ФОП), со второй половины — 18% плюс военный сбор. Друзья, возвращайтесь в Украину и платите налоги дома… В Украине очень комфортные налоги», — отметил Портнов.

В свою очередьзаместитель председателя украинской партии «Разумная сила» Александр Савченко призвал мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира Кличко также платить налоги в украинский бюджет, а не Германии, где налоги выше чем на Украине.

«Кличко об этом нужно рассказать, а то он… не понимает, как это платить в Украине и почему… Я вас вообще сейчас огорчу до невозможности, они оба платят налоги в Германии … Сорри, но такая она доля патриота … Платить налоги в чужую страну», — возмутился Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2011 году Виталий Кличко заявил, что предпочитает платить налоги в Германии и США, где налоги выше чем на Украине. Кличко владеетпромоутерскими компаниями К2 и компанией KMG — Кличко Менеджмент Груп, которые зарегистрированы в США и Германии.

«А спорт, как вы знаете, не имеет границ. Я с огромным удовольствием платил бы налоги в Украине. А так я плачу 56% с каждого заработанного доллара в Германии», — сказал Кличко, отвечая на вопрос: почему он как кандидат на пост мэра не платит налоги в Украине.