Вашингтон, , 13:08 — REGNUM

Интервью президента Российской Федерации Владимира Путина американскому телеканалу Fox News в 2018 году номинировано на премию «Эмми», сообщается на сайте канала.

Отмечается, что интервью номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью». Церемония объявления лауреатов пройдет 24 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, интервью, данное президентом России Владимиром Путиным 17 июля 2018 года журналисту Fox News Крису Уоллесу, за сутки посмотрели более 3 млн человек.

Сообщалось, что это эксклюзивное интервью вместе с интервью, данным Fox News президентом США Дональдом Трампом, стали наиболее рейтинговыми программами телеканала за последнее время.

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