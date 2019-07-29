Вашингтон, 29 июля 2019, 13:26 — REGNUM
Доклад обеих партий Сената подчеркивает, что Россия «нацеливалась» на избирательные системы по всех 50 штатах, а спецпрокурор Роберт Мюллер показал: российские атаки не прекратились в 2016-м году. Глава разведкомитета Палаты представителей Адам Шифф пишет об этом на своей странице в твиттере, подчеркивая необходимость срочного принятия мер.
Русские, цитирует Шифф Мюллера, который расследовал «русское дело», вмешиваются в американские выборы прямо сейчас, когда в США обсуждают эту тему.
Подчеркивая, что следующие выборы начнутся США уже очень скоро, Шифф пишет:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор Роберт Мюллер отвечал на вопросы американских законодателей более семи часов. В ходе многочасового «допроса» Мюллер подтвердил, что «русские вмешивались в выборы», что и отражено в его докладе, и намерены сделать это снова.