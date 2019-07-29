Вашингтон, , 13:26 — REGNUM

Доклад обеих партий Сената подчеркивает, что Россия «нацеливалась» на избирательные системы по всех 50 штатах, а спецпрокурор Роберт Мюллер показал: российские атаки не прекратились в 2016-м году. Глава разведкомитета Палаты представителей Адам Шифф пишет об этом на своей странице в твиттере, подчеркивая необходимость срочного принятия мер.

Русские, цитирует Шифф Мюллера, который расследовал «русское дело», вмешиваются в американские выборы прямо сейчас, когда в США обсуждают эту тему.

Трампу (Дональд Трамп). Кампания Трампа приветствовала и использовала эту незаконную помощь. Они никогда не сообщали об этом ФБР, наоборот, они лгали об этом следствию. И использовали эту ложь, чтобы мешать правосудию». Адам Шифф «Мюллер был четок: Россия вмешивалась в наши выборы, чтобы помочь(Дональд Трамп)Кампания Трампа приветствовала и использовала эту незаконную помощь. Они никогда не сообщали об этом ФБР, наоборот, они лгали об этом следствию. И использовали эту ложь, чтобы мешать правосудию».

Подчеркивая, что следующие выборы начнутся США уже очень скоро, Шифф пишет:

Адам Шифф «Есть реальная угроза при этом президенте, что принимать зарубежную помощь станет новой нормой. Это никогда не должно произойти. Мы не можем контролировать действия русских, но мы можем решить, что делать нам. Мы можем ‑ и должны — решить, что многовековой эксперимент, который мы называем Америкой, стоит беречь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор Роберт Мюллер отвечал на вопросы американских законодателей более семи часов. В ходе многочасового «допроса» Мюллер подтвердил, что «русские вмешивались в выборы», что и отражено в его докладе, и намерены сделать это снова.