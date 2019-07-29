Бразилиа, 29 июля 2019, 13:08 — REGNUM
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил тюремным сроком известному журналисту Гленну Гринвальду за публикацию статьи, разоблачающей коррупцию в высших эшелонах власти, об этом 28 июля сообщает Associated Press.
Журналистское расследование, опубликованное Гринвальдом, раскрывает подробности коррупционных схем с участием министра юстиции Бразилии Сержио Моро.
В ответ на это Болсонару подчеркнул, вероятность того, что журналист будет сидеть в тюрьме. Бразильская ассоциация журналистов осудила подобные слова лидера государства.
Напомним, Гленн Гринвальд стал известен благодаря том, что открыл миру бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, раскрывшего миру правду о деятельности американских спецслужб.
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