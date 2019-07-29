Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM

На должность заместителя прокурора Свердловской области назначен Андрей Оборок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков представил нового заместителя коллективу аппарата региональной прокуратуры. В должностные обязанности Андрея Оборока войдут вопросы надзора за экстрадицией и исполнением уголовных наказаний. Он будет курировать отделы прокуратуры по приёму писем от граждан и рассмотрению их обращений, а также ряд других подразделений аппарата.

Напомним, что свою служебную деятельность Андрей Оборок начал в Курганской области в 1995 году после завершения обучения в юридической академии. С 2006 по 2015 год занимал должность прокурора города Кургана. С 2015 года работал в прокуратуре Челябинской области, сначала начальником уголовно-судебного управления, а затем заместителем прокурора области.