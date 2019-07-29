Джакарта, , 12:54 — REGNUM

Вооруженные силы Индонезии и Малайзии провели совместные учения по борьбе с терроризмом в учебном центре миротворческих миссий в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Antaranews.

«Я выражаю благодарность всем вовлеченным солдатам из Индонезии и Малайзии за дисциплину, самоотверженность, искренность и энтузиазм во время совместных учений», — заявил генерал-майор Вооруженных сил Индонезии Ганипа Варсито.

По его словам, проблема терроризма и радикализма в настоящее время является угрозой, с которой сталкиваются все страны мира. Таким образом, волна нетерпимости и ненависти как следствия является серьезной угрозой миру, развитию и правам человека.

Известно, что в совместных учениях приняли участие 234 военных из Индонезии и 136 военных из Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути совершила рабочий визит в Куала-Лумпур (Малайзия) с целью укрепления сотрудничества между странами.

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