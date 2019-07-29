Москва, , 12:42 — REGNUM

В России продолжается активная работа по постановке на вооружение океанской многоцелевой системы «Посейдон». Будет развернуто четыре атомные подводные лодки, которые, по данным из открытых источников, будут нести на борту по 6−8 беспилотных аппаратов «Посейдон», торпед с ядерным двигателем и ядерной боевой частью. Подводный беспилотник имеет практически неограниченную дальность хода, его скорость — до 200 километров в час. Он идёт к цели под водой на глубине более одного километра.

Первая подводная лодка-носитель беспилотников «Белгород» (проект 09852) была спущена на воду весной 2019 года. Спуск на воду второго носителя «Посейдонов» подлодки «Хабаровск» (проект 09851) произойдет до конца 2019 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Субмарина «Хабаровск» будет штатным носителем подводных беспилотников, а субмарина «Белгород» — опытным носителем, именно на ней в течение двух лет будут проводиться испытания «Посейдонов».

С учетом неуязвимости и большой мощности ядерной боевой части — до одной мегатонны в тротиловом эквиваленте, — западные СМИ назвали беспилотный аппарат «Посейдон» торпедой Судного дня. Одна такая ядерная торпеда способна полностью уничтожить авианосную ударную группу США, также снести огромный участок побережья, заразив местность на сотни километров в глубину территории и сделать её непригодной для жизни и хозяйственной деятельности на долгие годы.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» является асимметричным ответом России на развёртывание США противоракетной обороны и станет важным элементом стратегического сдерживания, обеспечивая гарантированное поражение агрессора в результате российского ответно-встречного ядерного удара.