Новосибирск, , 12:42 — REGNUM

Избирательная комиссия Новосибирской области подвела итоги работы по регистрации кандидатов для участия в выборах 8 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, в единый день голосования на территории региона пройдут 30 избирательных кампаний: будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований, в том числе выборы мэра Новосибирска.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

26 июля завершился этап регистрации кандидатов. Из 204 выдвинутых кандидатов были зарегистрированы 184, отказано в регистрации 14, ещё шесть человек уведомили об отмене своего выдвижения.

«184 зарегистрированных кандидата были выдвинуты 18 политическими партиями и в порядке самовыдвижения. Всего на этапе выдвижения приняли участие кандидаты от 19 политических партий, — уточнили в новосибирском избиркоме. — Одному кандидату от «Партии Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» было отказано в регистрации».

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Таким образом, в избирательных кампаниях на территории Новосибирской области принимают участие два кандидата от партии «Родина», 72 кандидата — от «Единой России», 14 — от КПРФ, два — от «Казачьей партии Российской Федерации», три — от «Российской экологической партии «Зелёные», 42 — от ЛДПР, 18 — от «Справедливой России», по одному кандидату от «Аграрной партии России», «Партии Великое Отечество», «Партии дела», «Партии Роста», «Партии Возрождения села», партии «Российский общенародный союз», партии «Гражданская Платформа», «Партии Возрождения России», «Родной партии», партии «Яблоко» и партии «Коммунисты России». В порядке самовыдвижения участвуют 20 кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), которому новосибирский избирком отказал в регистрации, направил в суд исковое заявление — он намерен обжаловать решение избирательной комиссии, которая отказала ему в регистрации из-за того, что в его документах не были указаны дата рождения, место жительства и место работы.