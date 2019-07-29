Вашингтон, , 12:39 — REGNUM

Вашингтон начал конкурировать на глобальном газовом рынке с Катаром и Россией. Об этом в интервью польскому еженедельнику Do Rzeczy заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. При этом она подчеркнула, что для американцев не имеет значения, у кого Польша покупает газ — за исключением Москвы, которая «использует газ в качестве политического оружия».

Для посла также очевидно, что поляки будут платить за постоянные американские военные базы в стране на Висле. «Безусловно, да, поскольку базы находятся в Польше», — констатировала Мосбахер, иначе американский налогоплательщик не поймет, почему он должен платить за то, что останется в другой стране навсегда.

Представитель Соединенных Штатов указала, что Польше придется выбирать, на кого делать ставку. Появляется новая динамика в связи с действиями США, России и Китая и их соперничества в качестве ведущих мировых держав.

Комментируя больную для поляков тему американского закона №447, связанного с претензиями еврейских общин в отношении имущества погибших во время Второй мировой войны евреев, Мосбахер напомнила, что в США осенью, наряду с обязательным докладом Государственного департамента, вернутся и эти вопросы.

По словам посла, пока Польша не решит эту проблему, она не исчезнет. В ответ на возражение, что польское правительство выступило против реституции, посол ответила: «Как видите, это не является удовлетворительным решением» и вопрос «вернется, пока с ним не будет что-то сделано».