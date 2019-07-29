Москва, , 12:27 — REGNUM

Председатель Федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский считает, что Московский горизбирком оказался неспособен выполнить свои прямые обязанности по организации выборов в Мосгордуму, «доведя дело до острого общественного конфликта», потому оппозиция должна добиваться его роспуска. Это одно из восьми политических требований, которые, по мнению политика, следует выдвинуть оппозиции.

Григорий Явлинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Также среди требований фигурирует и принятие нового закона о выборах в Мосгордуму, согласно которому половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а половина по мажоритарной системе с выборами в два тура. Видит Явлинский и необходимость в досрочных выборах мэра Москвы в 2019 году, так как Сергей Собянин, по его словам, «не смог обеспечить безопасность жителей столицы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля несистемная оппозиция пыталась провести в Москве у здания мэрии несанкционированный митинг протеста. Его участники таким образом пытались оказать давление на столичную избирательную комиссию с тем, чтобы она зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах в Мосгодуму ряд граждан, которым ранее было отказано в регистрации. Среди этих граждан есть также сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального.