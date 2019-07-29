Набережные Челны, Татария, , 12:23 — REGNUM

Бывшему градоначальнику Набережных Челнов Рафгату Алтынбаеву отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госсовета Татарии, выбирать который в регионе будут 8 сентября 2019 года. Соответствующая отметка обнародована в системе ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бывший глава города выдвигался по 17-му округу, в системе ГАС «Выборы» отмечено — «кандидат с отказом в регистрации», но причины не уточняются. Известно, что Алтынбаев, занимавший пост главы администрации в 1990—1999 годах, родился 21 сентября 1948 года в селе Сарабикулово Лениногорского района Татарской АССР. В 1971 году он окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова. Основное место работы на сегодня — председатель совета директоров ООО «Инкотакс».

В разные годы он также был председателем городского совета народных депутатов, сенатором от республики и от Рязанской области. Известно, что кандидат будет обжаловать отказ в регистрации. Снятие с гонки связывают с результатом проверки подписей, которые подал заявитель.

Напомним, 100 депутатов Госсовета РТ планируют выбрать 8 сентября 2019 года, из них половина пройдёт по партийным спискам. Список единороссов возглавляет бессменный вот уже 21 год спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Также от «Единой России» принимают участие (числятся в списке) несколько членов республиканского правительства, в том числе три министра.

Кандидатами по одномандатным избирательным округам заявились почти 300 человек, большинство из которых представляют парламентские партии.