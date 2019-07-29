Нью-Дели, , 15:21 — REGNUM

Официальный представитель министерства торговли и промышленности Индии Хардип Пури заявил журналистам, что активное взаимодействие с США является основным способом по достижению экономических целей республики. Прежде всего, это касается поставленной политиками и экономистами задачи превратить Индию в экономику объемом в 5 триллионов долларов к 2024 году.

По мнению официального представителя министерства, руководству обеих стран следует обратить внимание на развитие двусторонней торговли.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также высказался по поводу американской политики в Азии. «Нынешняя стратегия США заключается в сдерживании Китая, что, безусловно, выгодно Индии», — отметил он.

Помимо этого, немаловажным аспектом двустороннего сотрудничества является вопрос закупки Индией у России системы противоракетной обороны С-400. По мнению Хардипа Пури, отношения России и Индии обосновываются стратегическими интересами и проведением политики автономии. Он считает, рост оборонной торговли с США также является свидетельством укрепления взаимодействия между странами.