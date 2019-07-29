Вильнюс, , 12:19 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа трудоустроил в своей команде бывшего командующего армией Литвы Йонаса Витаутаса Жукаса, который стал советником по вопросам национальной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июля. О назначении объявила пресс-служба канцелярии президента Литвы.

Науседу ещё во время предвыборной кампании подозревали в тайных переговорах с Жукасом. Тогда в СМИ Литвы произошёл скандал. Выяснилось, что он тайно встречался с на тот момент командующем армии, а посредником был главный лоббист литовского бизнеса, председатель конфедерации предпринимателей Литвы Валдас Суткус.

Когда о встрече стало известно, её интерпретировали так, что Науседа в предвыборной гонке хочет заручиться поддержкой армии, а Суткус — оборонными заказами и будущими военными заказами. Жукас же якобы был заинтересован обеспечить свою дальнейшую карьеру после выхода в запас, поскольку его срок полномочий на посту командующего армией завершался. Стороны тогда обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.