Киев, , 12:18 — REGNUM

«Правительству Украины нужно завершить реформу децентрализации, снизив влияние президента в областях». Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Руслан Синельников, комментируя предложение главы избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко ввести префектуры и сократить количество районов на Украине.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реформа децентрализации, о которой нам пять лет трубили, что она успешно проведена, к сожалению, она не доведена до логического конца. Областные и районные администрации, как прямой президентский метод управления, должны были исчезнуть при децентрализации. На их месте должны быть префекты, которые смотрят за выполнением государственных принципов и стандартов», — сказал Синельников.

По его словам, административная реформа позволит областям проводить местную политику.

«Новоизбранный президент вынужден назначать людей на старые должности… Князьки в районах не давали местным органам государственной власти проводить любую активную местную политику», — добавил Синельников.

Он также отметил, что у президента Владимира Зеленского нет правового механизма для проведения досрочных местных выборов.

«Логичным выглядит, что выборы президента потянули досрочные выборы Верховной рады. На этой волне можно было бы ожидать досрочных местных выборов. Но пока правового механизма для проведения досрочных местных выборов я не вижу. Если будет достаточно аргументированная база, если будет решение суда, тогда могут быть досрочные. Но мы знаем, что срочные выборы следующей осенью, чтобы не ждать год, возможно, будет искаться механизм для проведения выборов этой осенью», — допускает Синельников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Корниенко предложил расширить полномочия властей местного уровня и уменьшить роль государственных администраций (областных и районных), передает издание LB. По его словам, на Украине планируют оставить 100 районов.

«Реформа предусматривает увеличение полномочий властей местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов», — рассказал Корниенко.