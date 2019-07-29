Эр-Рияд, , 15:17 — REGNUM

Саудовская Аравия объявила, что не будет выдавать визы для паломников из ДР Конго, совершающих хадж.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в заявлении Министерства иностранных дел страны говорится, что данная мера была принята в связи с решением ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию по эпидемии вируса Эбола, требующую совместных действий со стороны всего международного сообщества.

«Предоставление виз лицам, прибывающих из ДРК, было приостановлено на благо паломников», — отмечается в ноте Министерства.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщали, что в этом месяце ожидается посещение Мекки около 410 конголезцами.