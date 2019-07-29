Хартум, , 13:10 — REGNUM

Переходный Военный Совет Судана объявил об освобождении всех политических заключенных, имеющих отношение к организации «Силы за свободу и перемены».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Совет также добавил, что было принято решение об отмене смертной казни глав вооруженных группировок, которые не присутствовали на судебном процессе, вынесшем данный приговор.

Напомним, что суданские вооруженные силы пришли к власти после свержения президента страны Омара аль-Башира 11 апреля этого года, однако граждане по-прежнему требуют создать гражданское правительство. Переходный Военный Совет Судана и «Силы за свободу и перемены» при посредничестве Европейского союза и Эфиопии в этом месяце достигли соглашения по вопросу переходного периода.

Согласно соглашению, переходный период продлится в течение трех лет и трех месяцев, руководящий орган будет состоять из пяти военных и пяти гражданских представителей. Председательство в нем будет сменным.

Национальное правительство возглавит страну в переходный период, и после формирования правительства будет сформирован новый парламент.