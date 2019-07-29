Багдад, , 12:24 — REGNUM

Законодатели иракского парламента могут отменить неприкосновенность с 30 депутатов, подозреваемых в коррупции. Об этом 28 июля сообщает газета «Аль-Сабах».

В интервью изданию один из законодателей Мохаммед аль-Гази заявил, что 30 депутатов находятся под уголовным преследованием, чтобы они могли предстать перед судом с них должен быть снят иммунитет.

Также парламентарий подчеркнул, что в настоящее время члены правительства стране не обладают иммунитетом, поэтому их, в случае необходимости, можно привлечь к уголовной ответственности немедленно.

Аль-Гази призвал руководство страны к активной борьбе с коррупцией в государстве, в том числе, если для этого потребуется выдать ордер на арест любого высокопоставленного чиновника.

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