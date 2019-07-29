Сидней, Австралия, , 12:17 — REGNUM

Генеральный консул Индонезии в Сиднее Херу Хартанто Суболо надеется, что средства массовой информации в Австралии увеличат количество публикаций, касающихся индонезийско-австралийских двусторонних отношений, сообщает Antaranews.

«Средства массовой информации, в том числе радиостанции, играют очень важную роль в информировании общественности о последних событиях и важных достижениях в двусторонних отношениях между Индонезией и Австралией», — заявил Генеральный консул Индонезии в Сиднее.

Херу Хартанто Суболо в сопровождении супруги Синты Суболо посетил одну из радиостанций Австралии и встретился с ее руководством.

«Мы положительно приветствуем призыв Генерального консула передавать сообщения о развитии двусторонних отношений между Индонезией и Австралией. Мы также будем рады получать информацию о событиях в Индонезии», — заявили в руководстве радиостанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Австралия договорились о сотрудничестве по обмену информацией в области вещания.

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