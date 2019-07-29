Нью-Дели, , 13:21 — REGNUM

Бывшая главный министр штата Джамму и Кашмир и председатель оппозиционной кашмирской Народной демократической партии (НДП) Махбуба Муфти заявила, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди играет с огнем, пытаясь отменить привилегии Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Махбуба Муфти, выступая на приеме в городе Сринагар, подчеркнула: «Махинации правительства Моди со статьей 35А конституции Индии похожи на попытки поджечь пороховую бочку». По словам лидера НДП, «любой, кто посягнет на особые права штата Джамму и Кашмир, будет сожжен дотла». В конце своей речи Махбуба Муфти заявила, что Народная демократическая партия будет биться за привилегии Кашмира насмерть.

Напомним, что согласно статье 35А конституции Индии, законодательный орган штата Джамму и Кашмир самостоятельно определяет, кто является «постоянным резидентом» штата. Обладатели статуса «постоянного резидента» пользуются особыми правами и привилегиями в пределах штата. Например, лишь постоянные резиденты Джамму и Кашмира могут приобретать собственность на территории штата или состоять на службе в местных органах власти. Попытки пересмотреть статью 35А конституции Индии вызвали протесты со стороны жителей Джамму и Кашмира, а также местных сепаратистских лидеров. Отметим, что усиление присутствия индийских военных и военизированных формирований в регионе также рассматривается как посягательство на привилегии штата.