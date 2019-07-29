Вильнюс, , 12:09 — REGNUM

Значительная часть литовских политиков возмущена решением горсовета Вильнюса демонтировать мемориальную доску так называемому «лесному брату» Йонасу Норейке, известному также под псевдонимом «генерал Ветра», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июля.

Доску без всяких анонсов демонтировали со здания библиотеки литовской Академии наук в центре Вильнюса ранним утром 27 июля. Йонас Норейка тесно сотрудничал с немецкими оккупационными войсками в период Второй мировой войны и виновен в массовом истреблении евреев. Советским судом он был признан виновным и расстрелян, однако в современной Литве героизирован. Однако споры вокруг него продолжались все эти годы, а в апреле 2019 года мемориальную доску разрушил на тот момент стремившейся стать кандидатом в Европарламент Станисловас Томас.

Её в итоге восстановили и вернули на место, но в субботу — демонтировали. Сейчас вернуть мемориальную доску требует множество литовских политиков, общественных деятелей и других лиц. В числе сторонников депутат Европарламента, экс-министр обороны Раса Юкнявичене, депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, экс-премьер Андрюс Кубилюс, ряд публицистов и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Холокост в Литве носил самый страшный характер, было уничтожено порядка 95−98% всего еврейского населения, а расправы начались до прихода нацистов самими литовцами. Современная Литва пытается отмежеваться от этой страницы истории, утверждается, что массовые казни организовывали сами нацисты и в меньшей степени — литовцы.

Кроме того, утверждают в современной Литве, так называемые «лесные братья» и их главари — партизаны, которые боролись с советской властью, — вообще не причастны, за редким исключением, к Холокосту. Именно этот тезис внедрён в школьное образование, об этом в Литве снимают фильмы и пишут книги, попутно торжественно награждая спасителей евреев, которые в Литве также были, однако именно на них официальная власть ставит главный акцент, стараясь укоренить миф, что литовцы — «народ-спаситель, а не народ-убийца».

Читайте ранее в этом сюжете: В Вильнюсе разбили памятную доску нацистского коллаборциониста